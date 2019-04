Massimo Ambrosini, dagli studi di Sky, fa i complimenti a Stefano Sensi in Sassuolo-Fiorentina con messaggi al Milan che lo segue: "Visto che cosa sta facendo Sensi? Fortissimo. Dá tanta qualità, è bravissimo. Credo che i dirigenti dovranno resistere a offerte importanti e non è un caso se Roberto Mancini che capisce di calcio ci punti per la Nazionale”.