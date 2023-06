Il futuro di Folarin Balogun è ancora tutto da scrivere, con il rientro all'Arsenal dopo l'esperienza al Reims, ma c'è una certezza: non andrà più in prestito. Lo ha sottolineato lo stesso attaccante classe 2001, accostato al Milan, dopo aver regalato agli Stati Uniti la vittoria nella CONCACAF Nations League con il gol che ha steso il Canada: "Quello che posso dire è che sicuramente non andrò più in prestito. Non sono sicuro rispetto alle discussioni che avranno luogo, nemmeno di cosa succederà. Oggi voglio solo godermi il momento con la mia squadra e la mia famiglia", riporta Goal.com.