Walter Baseggio, ex centrocampista belga con un passato anche al Treviso, ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato del neo acquisto rossonero. “Sinceramente non credo che Charles De Ketealere valga tutti questi soldi oggi. Magari in futuro, ma ora mi sembrano tanti. È stata la tanta concorrenza a favorire il Bruges e a fargli ottenere più soldi rispetto al reale valore del calciatore. Attualmente vale sui 20-25 milioni. Il problema però non sono i soldi, ma è un altro. Se paghi un giocatore così tanto poi ha meno tempo di adattarsi e non puoi lasciarlo in panchina. A De Ketelaere verrà messa fretta e non gli verrà concesso molto tempo di adattamento".