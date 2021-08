Il Milan segue Warren Bondo, classe 2003 del Nancy, ma i primi assalti con il club di Ligue 2 non sono andati a buon fine. Lo stesso giocatore, però, non chiude la porta a un trasferimento futuro e a Est Republicain spiega: "Rinnovo? I discorsi vanno avanti da molto tempo, credo da febbraio. Ma ciò non significa che le discussioni siano bloccate. Le cose sono andate avanti ma finora non abbiamo trovato un accordo. Per motivi economici o sportivi? Un po' tutto. Non c'è un elemento che sia particolarmente problematico. Volevo già sapere se il nuovo allenatore contava su di me. E' così, gioco in Ligue 2 dall'inizio della stagione e sono contento. Quando si parla di prolungamento del contratto si parla ovviamente di stipendio, ma è una riflessione più globale. Non ho alcuna intenzione di scontrarmi con il Nancy, il mio club. Vorrei lasciare un buon ricordo qui. Non sono il tipo di persona che tiene il broncio o cerca il conflitto. Bisogna ricordare che nel 2019 ho avuto la possibilità di firmare per il PSG".



MILAN - Bondo commenta poi l'interesse del Milan: "Molti giovani giocatori hanno fallito andando all'estero troppo in fretta, lo so. Ma allo stesso tempo, non sono il tipo che ha paura. Essere in compagnia di gente come Ibrahimovic, Giroud, Kessie e molti altri mi aiuterebbe a progredire enormemente. Ma non siamo ancora arrivati a questo punto. Sono al Nancy, coinvolto al 100% nel progetto della squadra. L'obiettivo è quello di preparare bene la prossima partita a Caen".