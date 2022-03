Il centrocampista del Barcellona, Sergio Busquets, ha rilasciato un'intervista a RAC1 nella quale ha parlato anche di Franck Kessie, che si trasferirà in blaugrana al termine della stagione, lasciando il Milan a parametro zero: "Franck è un giocatore forte fisicamente ed è uno che perde pochi palloni e che sa impostare il gioco. Per questo sono sicuro che sarà un rinforzo che ci farà bene: Kessié ci aiuterà. Dovrà adattarsi al gioco di Xavi, ma è stato proprio il nostro allenatore a dare l'ok per il trasferimento. Sono contento che il Barcellona si stia riprendendo e che i giocatori vogliano venire da noi".