al posto di Stefano Pioli nella prossima stagione. Domenica sera l'ex allenatore rossonero ha commentato in diretta tv negli studi di Sky Sport: "De Zerbi io lo metterei in terza fascia. Se ne parla tanto come uno degli allenatori top perché Guardiola lo sponsorizza, main classifica (con il Brighton in Premier League, ndr). Cosa ha vinto nella sua carriera? Guardiamo il curriculum:(la Supercoppa con lo Shakhtar Donetsk nel 2021, ndr)".

Settimana scorsa lo stesso Capello aveva parlato così di De Zerbi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "E' un tecnico preparato, che fa valere le sue idee ovunque alleni e ha uno sponsor di tutto rispetto come Guardiola. Fino a questo momento, però,per liberare un allenatore".