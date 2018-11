60 minuti giocati con la formazione Primavera. Andrea Conti sta tornando con orgoglio e determinazione, per mettersi alle spalle quei due gravi infortuni della scorsa stagione. L'esterno destro a Milantv ha raccontanto le sensazioni dopo il test di ieri: 'Ringrazio i ragazzi della Primavera e mister Lupi, mi hanno fatto sentire bene fin dal primo allenamento. Sono contento della mia partita. Non sono ancora al 100 % ma era importante ritrovare la condizione fisica. Sto bene. In campo è andata per il meglio. Sono già a disposizione di mister Gattuso a Milanello. Deciderà lui se sarò arruolabile. Tutti mi hanno dimostrato il loro affetto e la loro vicinanza, dai tifosi ai compagni, fino allo staff. Udine? Non sarà una partita facile, anche per via del loro caloroso pubblico. Noi siamo in un buon momento, abbiamo conquistato la zona Champions con due vittorie consecutive e vogliamo continuare a vincere'.