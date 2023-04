Il primo amore non si scorda mai. Anche e soprattutto nel calcio.

Ne è la dimostrazione Patrick Cutrone, ex ragazzo prodigio del Milan oggi in forza al Como in Serie B.



L'attaccante venticinquenne ha espresso nel corso di un'intervista concessa a Como TV tutta la sua esultanza per l'approdo in semifinale di Champions League dei rossoneri: "Da tifoso sono contentissimo, speriamo che possa andare avanti ancora. Dopo la partita con il Napoli ero felicissimo".



Cresciuto a suon di gol nel vivaio del Milan, Cutrone con la prima squadra del Diavolo ha segnato complessivamente 27 reti in 90 gare, distribuite in due stagioni.