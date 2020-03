Nel corso di un'intervista ad AS, Dani Olmo ha spiegato la scelta di giocare nel Lipsia: "Hanno scommesso molto su di me e, soprattutto, ho adorato il progetto che mi hanno presentato. Il direttore sportivo è venuto a Zagabria di persona per spiegarmelo, e Julian Nagelsmann mi ha chiamato diverse volte al telefono per parlarmi del mio ruolo nel suo progetto, è stato decisivo".