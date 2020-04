Davor Suker, leggendario ex attaccante del Siviglia, ha parlato ai microfoni di ABC riguardo un possibile ritorno di Ivan Rakitic al Siviglia: "Un suo ritorno? Vedremo, bisogna aspettare. Quello che voglio è che lui mantenga sempre un livello di gioco alto con la Croazia. Gli auguro la migliore delle fortune, è un giocatore straordinario. So per certo che resterà un sivigliano per tutta la vita". Il centrocampista del Barcellona oggi è un obiettivo del Milan.