Memphis Depay si mette sul mercato. Al termine del match contro il Chelsea, vinto dai Blues ai rigori, l'esterno offensivo olandese ha parlato del suo futuro ai microfoni di BeIN Sports: "Al momento sono felice, ma non posso nascondere che vorrei andare a giocare in un club più grande. Vediamo quello che succederà negli ultimi giorni. Al momento penso solo a dare il 100 per cento. Credo siano normali le mie ambizioni, ogni giocatore vorrebbe giocare nei migliori club e nei migliori campionati. Quindi se dovesse arrivare un club prestigioso e fare un’offerta ne discuterei ma sono molto felice a Lione".