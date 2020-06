"In questo momento, Florian non ha motivi per abbandonare l'OM. Il suo interesse è quello di rimanere a Marsiglia. Rinnovo? Non si può assolutamente estendere in questo momento. Innanzitutto perché il club non ha i soldi per iniziare questo tipo di operazione, ma anche perché non c'è nessuno di fronte a cui discutere. L'OM deve trovare un direttore sportivo per questo. Lo stesso vale per il mercato in entrata: Villas-Boas potrebbe avere anche degli obiettivi, ma serve qualcuno per negoziare e stipulare contratti. L'OM non può ignorare queste cosa, anche se data la lunghezza della finestra di mercato estivo non hanno fretta". Questo il pensiero di un membro dell'entourage di Thauvin a Le ​Phocéen.