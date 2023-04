L'ex giocatore del Milan Primavera Axel Campeol ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Terzo Anello', parlando anche di Charles De Ketelaere.



"Vi spiego quello che sta succedendo ora a Charles, lui lo conosco perché ci ho giocato contro in Nazionale. Giocava due anni sotto età. Vede calcio che io e te e i comuni mortali non capiamo. E infatti sono d’accordo con quello che sta facendo la società di dargli fiducia e aspettarlo. Tutto questo accanimento contro un giovane che viene da una realtà completamente diversa non la capisco".