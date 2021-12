Agustin Alvarez in un’intervista concessa a Sport 890 ha parlato in questi termini del suo futuro: ‘Resterò ancora per sei mesi. Il calciomercato europeo non è ancora aperto e sono concentrato sul Penarol. Non ho parlato ancora con il mio agente, ma c’è la possibilità che il trasferimento si chiuda adesso per poi rimanere altri sei mesi qui.Ora la mia testa è sul Penarol, voglio iniziare il pre-campionato nel migliore modo possibile’. Il ventenne attaccante uruguaiano è seguito da mesi dal Milan.