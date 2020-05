In vista della possibile cessione di Davide Calabria, ambito da Bologna e Fiorentina, per il Milan si apre la caccia a un nuovo terzino destro. Piace molto Denzel Dumfries, 24enne nazionale olandese in forza al Psv Eindhoven. Il club rossonero si era informato sulla sua situazione già a gennaio, nell'ambito dell'operazione che ha portato Ricardo Rodriguez proprio ai biancorossi in prestito secco. La valutazione si aggira sui 15 milioni e c'è l'approvazione di Moncada.





DUMFRIES APRE - Dumfries è molto allettato dalla possibilità di giocare in Italia con la maglia del Milan. La conferma è arrivato dal diretto interessato che ha risposto così alla domanda di Fox Sports se comprerà a suo figlio un body da neonato del Milan quando nascerà, visto l'accostamento dell'olandese al club rossonero: "No, non ancora (ride. ndr). Forse non ancora, forse sì, forse no. Dobbiamo solo aspettare e vedere".