Milan, senti Lazetic: ‘I rossoneri passeranno il turno al 100% contro la Roma’

L’attaccante di proprietà del Milan, ma in prestito al Fortuna Sittard dove ha collezionato 8 presenze fin qui senza segnare, parla a gianlucadimarzio.com: "È una bella lotta con tante grandi squadre che possono vincere. Alla fine chi alzerà la coppa? Dai, la risposta la sapete già: il Milan! I rossoneri passeranno il turno al 100% contro la Roma. Conosco la squadra e i giocatori. I rossoneri hanno davvero ottime possibilità di vincere l'Europa League. Feci il mio esordio in rossonero a San Siro in Coppa Italia contro l'Inter e poi in Serie A con la Cremonese.Giocare in uno stadio come San Siro davanti a quei tifosi è stato pazzesco".