Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United, nel mirino di Inter e Milan, parla al Telegraf, svelando un dettaglio del suo contratto in scadenza coi Red Devils: “Lo United ha un’opzione per prolungare il mio contratto, ma vedremo se i piani del club saranno compatibili con i miei. Mi restano alcuni mesi di contratto, vediamo se succederà qualcosa a gennaio. Ma non posso dire molto di più perché veramente non so come andranno le cose“.



INTER E MILAN, LE IDEE - Il serbo, che ha perso posizioni nelle gerarchie di Ole Gunnar Solskjaer, ha già lavorato con Antonio Conte al Chelsea e, nei giorni scorsi, ha speso parole d'elogio per il tecnico dell'Inter, che, però, come prima scelta per il centrocampo ha Arturo Vidal. Anche il Milan ci sta pensando: un rinforzo a centrocampo, se parte Kessie, è nelle idee del club. E l'ex Benfica è più di un'idea: i rapporti con il suo entourage sono ottimi, era stato offerto a ottobre, per giugno, e ora è di nuovo sulla lista di Boban e Maldini, ma per gennaio. In scadenza di contratto, l'ostacolo è il ricco ingaggio: 7 milioni di euro all'anno. Ma il Milan ci pensa. E prende nota...