"Piacerebbe tanto anche a me vincere un trofeo con la maglia bianca, che è sinonimo di trionfi - riporta gazzetta.it -. Anche se poi alla fine quello che conta davvero non sono i colori, ma lo stemma che c’è sopra quei colori. Ho la stessa voglia del primo giorno in cui sono arrivato. Al Milan sono felice. Giampaolo? Il mister è uno che lavora tantissimo, cura tutti i dettagli e ha un’idea di gioco molto chiara, con grande attenzione anche alla fase difensiva. La scorsa è stata una buona stagione tutto sommato, ma in questo vogliamo fare meglio. Per come stiamo lavorando credo che il Milan possa essere la bella sorpresa del campionato". Così Mateo Musacchio a margine della presentazione della seconda maglia del Milan per la stagione 2019-2020.