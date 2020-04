: "Non lo conosco caratterialmente, tecnicamente e tatticamente sarà un allenatore forte, ma l'aspetto che mi preoccupa di più è quello caratteriale. Chi ha carattere si riesce ad abituare, al contrario no. Rimango dell'opinione che i migliori allenatori sono sempre quelli italiani. A livello tecnico/tattico gli allenatori preparati sono quelli più bravi, senza nulla togliere agli altri". Questo il pensiero di Massimo Oddo in una diretta Instagram con Carlo Pellegatti.