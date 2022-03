Il doppio ex del match Roma-Atalanta Ottavio Bianchi nell'intervista al Corriere della Sera Bergamo dice la sua anche sulla rincorsa al titolo: “Inter e Milan hanno perso il tesoretto nei confronti del Napoli, che ha fatto bene anche quando giocatori importanti sono andati a giocare il campionato africano e ha il grosso vantaggio di avere solo il campionato e con quell’organico…non scommetto mai e sono anche di parte, tengo per il Napoli, ma secondo me ha le carte per vincere il titolo”.