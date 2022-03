Mourinho recupera una pedina fondamentale del centrocampo contro l'Atalanta. Durante l'allenamento odierno, si è rivisto in gruppo Sergio Oliveira dopo circa una settimana di stop forzato. Il centrocampista portoghese non aveva preso parte alla trasferta di La Spezia a causa di un problema al tallone che sembra però essere ormai superato. Difficile la sua presenza dal primo minuto ma quello che è certo è che l'ex Porto sabato sarà quantomeno in panchina.