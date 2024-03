Milan, senti Salvini: 'Mi auguro la magistratura si muova con elementi solidi'

"Da cittadino, non da vicepresidente del Consiglio, mi auguro che se la magistratura si muove o per il Milan o per i palazzi a Milano, si muova con elementi assolutamente solidi. Perché altrimenti fanno il danno di Milano, dell'Italia, del calcio e di quant'altro". E' quanto ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a proposito dell'inchiesta della Procura di Milano sul passaggio di proprietà del club rossonero.



COMMENTI DIFFICILI - "Io ho già le mie inchieste - ha proseguito -, sono imputato nei miei processi, quindi mi è difficile commentare i processi sull'urbanistica a Milano o sulle quote azionarie del Milan. Ho già il mio processo, che mi è già più che sufficiente".



DUE FONDI - "Certo, da lettore, risulterebbe strano che due fondi che gestiscono miliardi di patrimoni pubblici e privati abbiano agito con superficialità, non comunicando o omettendo dichiarazioni".



DOSSIERAGGIO - "Sicuramente quando si legge in certi giorni del dossieraggio, dello spionaggio, di pezzi di magistratura di pezzi di finanza che entravano abusivamente nei conti correnti di migliaia di italiani questo accade in Unione Sovietica ed è estremamente preoccupante”.