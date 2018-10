Suso ha parlato al sito ufficiale del Milan in vista dell'impegno di domani contro il Betis Siviglia:



SU GATTUSO: 'E’ una persona magnifica, con lui puoi parlare sia di calcio che di altro, prova sempre ad aiutarti ed è la persona giusta al momento giusto'.



SUL GRAN NUMERO DI ASSIST: 'Sia fare Gol che assist è importante, più completo sei e meglio è per la squadra, c’è tanta gente con la quale mi capisco molto bene in campo e sanno cosa faccio già prima che prendo la palla quindi è anche più facile'.



SULL'INTESA CON HIGUAIN: 'Con lui mi trovo benissimo, anche fuori dal campo. Tutte le mattine veniamo all’allenamento insieme, è un ragazzo fantastico che si è inserito velocissimo nel gruppo, e in campo lo conosciamo tutti: è un campione'.



SUL BETIS: 'Se vinciamo possiamo stare più tranquilli anche se nel calcio non si sa mai, dobbiamo fare il nostro lavoro e vincere'.