Massimo Taibi ha parlato a Radio Bianconera del mercato portieri che sta infiammando l'Eruopa: ''Il ritorno di Buffon? Ha ancora voglia di giocare, finire la carriera alla Juve è interessante perché di fatto torna a casa. Se ha fatto bene a lasciare lo scorso anno? C’erano i presupposti per andare via, ha avuto un’offerta importante per giocare titolare e adesso sta tornando a 41 anni anche se giocando meno. È un bel progetto e un bel ritorno. Per fare così tanti anni serve talento, dedizione, man mano che si cresce bisogna allenarsi meglio. Non di più, ma meglio. Torino è una città splendida, io ho giocato nel Torino ed è una bella realtà. I granata in Europa? Sicuramente è il coronamento dopo le ultime stagioni. Donnarumma? Ha fatto qualcosa di eccezionale, è un ragazzo giovanissimo, è riuscito a catturare le attenzioni dei club più importanti del mondo. Sicuramente a Parigi ha più opportunità per mettersi in luce a livello mondiale, farà la Champions League da protagonista. Sirigu è stato il portiere più forte quest’anno come rendimento, ma in generale credo che Donnarumma sia più forte''.