L'attaccante classe '96 dell'RB Lipsia Timo Werner ha rilasciato un'intervista al quotidiano Die Welt, parlando anche dei suoi propositi per il futuro: "Non sono ancora un calciatore di livello internazionale. I miei modelli di riferimento sono Lewandowski, Luis Suarez e Griezmann. Se voglio diventare un grande campione, probabilmente dovrò giocare in un club diverso. Voglio essere onesto fino in fondo. Anche Naby Keita non si è pienamente affermato con noi, ma potrebbe diventare un top al Liverpool. Il mio futuro? Ho ancora 4-5 anni per imparare e diventare un giocatore mondiale". Werner è legato all'RB Lipsia fino a giugno 2020 e ha una valutazione di mercato di 70 milioni di euro; nei giorni scorsi, il suo nome è stato accostato anche al Milan.