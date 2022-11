Il futuro di Hakim Ziyech è ancora da scrivere e lasciare il Chelsea a gennaio rimane una delle opzioni sul tavolo. Non ha chiuso la porta lo stesso trequartista, che dopo la sfida tra Marocco e Croazia ai Mondiali in Qatar ha risposto così a Nos: "Via dai Blues a gennaio? E' difficile da dire, non sappiamo cosa succederà a gennaio. E' il calcio, è difficile dirlo".



IL MILAN C'E' - Musica per le orecchie delle pretendenti, in Olanda l'Ajax e in Premier il Tottenham. Ma anche il Milan, con cui il feeling va avanti dall'estate scorsa: i rossoneri non prevedono movimenti a gennaio sulla fascia destra, ma per Ziyech il Diavolo potrebbe fare un'eccezione. Molto, però, dipenderà anche dalle richieste del Chelsea: finora i londinesi non hanno aperto al prestito ma solo a una cessione a titolo definitivo, ma se a gennaio le condizioni cambiassero...