Senza la Champions League il percorso di crescita del Milan potrebbe subire un rallentamento. Il ritorno nella massima competizione europea è fondamentale almeno per due ragioni: un giro di affari da 50 milioni di euro e la possibilità di scongiurare l'addio dei big. In primis del capitano Alessio Romagnoli, molto ambito sia in Italia che all'estero.



LA STRATEGIA DEL SUO ENTOURAGE - Ha rinnovato il contratto quando il Milan stava attraversando un momento di profonda incertezza societaria. Lo ha fatto perché è uno legato ai colori rossoneri e vuole riportarli in alto. Alessio Romagnoli, nel frattempo, è diventato capitano della squadra con Gattuso, ma ha bisogno di innalzare il suo livello giocando le grandi partite internazionali. Questo è il pensiero del suo entourage che è arrivato a una conclusione: se il Milan dovesse fallire l'obiettivo quarto posto, allora in estate si ascolteranno tutti gli eventuali interlocutori. Il Chelsea lo segue da parecchi anni, Alessio ha in Sarri un grande estimatore. JUVENTUS IN AGGUATO - Ci aveva provato due estati fa e non è da escludere che possa tentare un nuovo assalto qualora si aprissero degli spiragli. La Juventus è sempre interessata ad Alessio Romagnoli, giocatore molto gradito a Massimiliano Allegri. I bianconeri dovranno operare in maniera netta per rinforzare il reparto difensivo in estate, il nome di Romagnoli può tornare di moda. Il Milan resta convinto di poter continuare con il suo capitano, non ascolterebbe mai offerte inferiori ai 60/70 milioni di euro, considerando che il 15% della somma spetterebbe alla Roma. Ecco perché queste ultime quattro partite sono ancora più importanti per il futuro del club di via Aldo Rossi.