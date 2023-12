. Ilvolge al termine, visto che ormai manca solo la partita di sabato a San Siro contro il Sassuolo, equasi quantoaccusati dai componenti del reparto difensivo. il Diavolo ha incassato, statistica ricavata secondo i dati di Opta, con l'aggravante che i rossoneri non avevanoe il precedente analogo riguardatra cerotti e record negativi. Il bollettino degli indisponibili è impressionante:Ma non basta, non può bastare: Matteo, tornato in mattinata a Milano, èutile anche per le liste e senza bisogno di tempo per ambientarsi.- Furlani, Moncada e D'Ottavio cercano però anchemolto, autore di un assist nell'ultimo match contro il Manchester United, sondato dal Milan ma trattenuto da Emery e dall'Aston VIlla, così come a. I nomi caldi rimangono due: Thilo, che vuole lasciare il West Ham ed è stato proposto al Diavolo, così come Nordi, chiuso al PSG,Notizia odierna dal Belgio è l'interesse per Koni, inin caso di salvezza, con il riscatto che potrebbe essere anticipato a gennaio.@AleDigio89