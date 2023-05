Il Milan e Brahim Diaz aspettano di capire se il matrimonio tra lo spagnolo e il club rossonero andrà avanti ancora e La Gazzetta dello Sport spiega come per una permanenza a Milanello sia necessaria la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il prestito del numero 10 scadrà il prossimo 30 giugno e ancora non è certo se resterà o meno in Serie A.