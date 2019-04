Il momento è negativo e l'umore non può essere dei migliori, questo è pacifico. Ma nelle ultime settimane sta andando in scena, sopratutto negli interventi in conferenza, un Gattuso molto diverso rispetto a quello che tutti conosciamo. Meno combattivo di sicuro: voce bassa, continui riferimenti ai suoi, presunti, limiti nella gestione della squadra dal punto di vista tecnico e tattico. Non ci è dato sapere cosa è cambiato nelle ultime settimane, ma qualcosa sembra aver toccato il tecnico rossonero. A una squadra di talento ma con poca personalità serve il vero Gattuso: motivatore eccezzionale, attento a tutto e pronto a infondere la sua mentalità vincente a tutti. Ingredienti fondamentali in quest'ultima volata per la Champions League.