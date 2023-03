Sprofondo rossonero. La brutta e pesante sconfitta di Udine ha fatto riemergere i problemi che attanagliano il Milan dall’inizio di una stagione che doveva essere della consacrazione e invece rischia di diventare fallimentare. Uno, forse il più evidente, risiede nella sterilità offensiva: numeri impietosi se confrontati con il Napoli capolista e ormai con la strada discesa verso un meritato scudetto.. Il Milan fa una fatica enorme a trovare la via della rete. Un problema che era già evidente nella scorsa stagione ma che è passato inosservato grazie alla conquista dello scudetto. Quasi un’eccezione che conferma la regola considerando che tutte le squadre da titolo hanno sempre avuto un bomber da 20 è più gol stagione come Osimhen.L’errore primordiale era stato fatto la scorsa estate in sede di mercato.l, perché i numeri dell’attaccante belga raccontavano che mai era arrivato in doppia cifra. Ecco perché il ritardo sui rinnovi di Maldini e Massara si è trasformato in ritardo sul mercato con la casella nuovo numero 9 rimasta vuota.come lo sono Ibrahimovic e Giroud. Tra pochi mesi la dirigenza rossonera avrà l’opportunità di far ripartire il progetto, guardare al futuro con un acquisto che deve essere utile per il presente e determinante per il futuro. Da Retegui a Balogun, la ricerca sul mercato è già iniziata.