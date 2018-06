Dopo Sandro ecco Bertolacci. Il Genoa che verrà sta lentamente prendendo forma e dopo essersi assicurata le prestazioni del centrocampista brasiliano, la società ligure nei prossimi giorni affonderà il colpo anche per l'altro grande obiettivo della mediana: la conferma di Andrea Bertolacci.



Genoa e Milan, proprietario del cartellino del 27enne romano, sono da tempo in contatto per discutere del trasferimento definitivo in rossoblù dell'ex Lecce ma le questioni giudiziarie del club meneghino e il suo possibile cambio di proprietà hanno finora congelato la trattativa. Due situazioni che dovrebbero risolversi già nelle prossime ore dando indirettamente il via libera anche alla ripresa del dialogo tra Grifone e Diavolo.



La volontà comune a tutte le parti è quella di garantire un futuro in rossoblù a Bertolacci, restano però da limare la differenza tra la richiesta del Milan, che chiede 5 milioni di euro per l'intero cartellino, e l'offerta del Genoa, che vorrebbe riuscire a limare un po' la cifra.