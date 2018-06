Il Genoa non molla la presa su Andrea Bertolacci.



Il club rossoblù continua il proprio pressing sul Milan per cercare di mantenere in Liguria il centrocampista laziale dopo la positiva annata in prestito disputata nell'ultimo campionato. Dalle parti di Pegli sono talmente convinti dell'utilità del 27enne cresciuto nel vivaio della Roma da arrivare a proporgli un ingaggio praticamente a vita.



Secondo quanto riporta questa mattina l'edizione genovese di Repubblica, la dirigenza genoana avrebbe già messo sul piatto al giocatore un cinquennale da un milione e centomila euro l'anno, offerta che Bertolacci accoglierebbe di buon grado nonostante ciò significhi arrivare ad un quasi dimezzamento sul suo attuale stipendio percepito dal Milan.



L'ultimo scoglio da superare resta trovare gli argomenti giusti per convincere il Diavolo a cedere un giocatore pagato 20 milioni nell'estate di tre anni fa. Per evitare minusvalenze il Milan non vorrebbe privarsi di Bertolacci per meno di cinque milioni. Cifra che il Genoa conta di abbassare facendo leva sulla volontà del ragazzo, che difficilmente troverà spazio nel progetto tattico di Rino Gattuso, ma soprattutto sul fatto che il suo contratto con i rossoneri scadrà tra un anno esatto, il 30 giugno 2019.