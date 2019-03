Roberto Mancini è pronto a farlo debuttare in Nazionale, la Roma a rinnovargli il contratto. E poi? Le parole di Claudio Ranieri mettono paura: "Senza la Champions in molti andranno via". E tra questi può esserci pure Nicolò Zaniolo, il Golden Boy che Monchi ha voluto dall'Inter nell'affare Nainggolan. La società giallorossa, come scrive Tuttosport, è pronta sì a prolungare a adeguare il contratto del giocatore, portandolo fino al 2024 (ora scade nel 2023) per poi, però, ascoltare le offerte dei club europei. E per il '99 c'è la fila.



ANCHE IL MILAN - Il club più avanti di tutti è la Juventus, che ha presentato una bozza d'offerta alla Roma da 60 milioni di euro, ma , sempre secondo Tuttosport, alla corsa per il talento scartato dalla Fiorentina, passato dall'Entella, cresciuto nell'Inter ed esploso alla Roma, c'è anche il Milan. La società rossonera, alla ricerca di un posto per la prossima Champions League, sensibile ai talenti under 25, ha effettuato sondaggi per Zaniolo, al pari di Real Madrid e Manchester City. La Juve è avanti, ma sul centrocampista offensivo della Roma c'è anche il Milan!