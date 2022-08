Si complica la ricerca di un centrocampista sul mercato per il Milan. Sistemata la trequarti con l'arrivo del belga Charles De Ketelaere dal Bruges, i dirigenti rossoneri sono ancora alla ricerca degli eredi di Alessio Romagnoli in difesa e di Franck Kessié in mezzo al campo, svincolatisi a parametro zero e passati rispettivamente a Lazio e Barcellona.



DIFESA - Per quanto riguarda il reparto arretrato, Japhet Tanganga del Tottenham è l'alternativa ad Abdou Diallo del Paris Saint-Germain.



CENTROCAMPO - Intanto i campioni di Francia hanno messo la freccia per sorpassare il Milan e sono ormai al traguardo per Renato Sanches. Come scrive L'Equipe, nella tarda serata di ieri il PSG ha trovato un accordo col Lille sulla base di 15 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo. Decisiva la volontà del nazionale portoghese classe 1997, che ha preferito l'offerta del club parigino a quella dei rossoneri, che avevano messo sul piatto 16 milioni di euro.

Sempre ieri è sfumato un altro obiettivo del Milan, infatti il Chelsea ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Aston Villa per il giovane inglese Carney Chukwuemeka (classe 2003), atteso a Londra per visite mediche e firma sul contratto.