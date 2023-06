C'era ottimismo, c'era fiducia. Era pronto anche il contratto da 5 anni a circa 4,5 milioni a stagione, ma l'inserimento dell'Inter dopo la cessione al Fenerbahce di Edin Dzeko ha fatto saltare il banco e lasciato. Il francese rappresentava il profilo ideale, perché a parametro zero e impiegabile sia al centro che sulla fascia, insieme a Giroud. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto, e adesso i rossoneri devono gioco-forza tornare sul mercato delle punte. E rimodulare i propri piani, che, ripetiamo, prevedevano Thuram come obiettivo numero uno, senza dubbio alcuno.Due nomi che sono circolati in orbita Milan, e che circolano tutt'ora anche in orbita Roma, sono quelli di Alvaroe Gianluca. Andiamo con ordine. Lo spagnolo ex Juventus, reduce da una buona stagione all'Atletico Madrid, non è considerato incedibile, dato che ha il, ma lo stipendioe le offerte dall'Arabia Saudita non lo rendono un affare a buon mercato. Lui vorrebbe rimanere in Europa e gradirebbe tornare in Italia, anche perché italiana è la moglie Alice, si cerca una soluzione.: Moyes non lo vede molto, la prima stagione in Inghilterra è stata vessata da infortuni e un ritorno in Italia potrebbe rivitalizzarlo. Ma in questo caso. Non facile superare questo scoglio.Perdel Salisburgo il Milan ha avuto dei contatti, ma si tratta di un'operazione estremamente onerosa: il Milan è alla ricerca dell'. Thuram sarebbe stato perfetto, ma sfumato lui vanno battute altre piste il prima possibile, anche all'estero, magari in quella Francia dove il Milan ha sempre pescato benissimo. Balogun e Dallinga di Lille e Tolosa sono due nomi interessanti, il secondo legato alla proprietà di RedBird che lo ha scovato grazie al famoso algoritmo di mercato