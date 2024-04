Milan, sgarbo di mercato a Inter e Juve

un' ora fa

3

Il Milan è pronto a chiudere un super-colpo in difesa beffando addirittura sia l'Inter che la Juventus entrambe interessate allo stesso giocatore in vista del prossimo mercato estivo.



Si tratta di Mario Hermoso, difensore centrale mancino classe 1995 che è in scadenza a fine stagione con l'Atletico Madrid e che nerazzurri e bianconeri stavano trattando a parametro zero.



Secondo quanto riportato da El Gol Digital, tuttavia, per lo spagnolo cresciuto nel Real Madrid il Milan ha avviato contatti stretti già dallo scorso mercato invernale e oggi sta sorpassando tutti per chiudere l'acquisto a zero per la prossima estate.