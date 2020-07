Il Milan vuole anticipare i tempi e riscattare il cartellino di Ante Rebic. In prestito fino al giugno 2021 dall'Eintracht Francoforte, il croato, che dopo un inizio difficile si è imposto come miglior marcatore della squadra, vuole restare in rossonero, così come la società vuole tenerlo con sé. Con i tedeschi c'è da far quadrare la situazione, visto che un prezzo per il riscatto non è stato stabilito, ma col cartellino di André Silva in ballo il dialogo sembra indirizzato.