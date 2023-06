In uscita dal Milan restano Tatarusanu per fine contratto, Bakayoko, Dest e Vranckx per fine prestito (dato il contributo offerto, non verrà esercitata l’opzione di acquisto). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, da trovare una sistemazione alternativa per Rebic e Ballo-Touré, si ascoltano offerte per Origi e, se arriveranno, anche per De Ketelaere.