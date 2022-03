Una pausa per accelerare. In queste due settimane di stop per gli impegni delle nazionali potrebbero arrivare novità significative sul fronte Rafa Leao., agente del portoghese impegnato con la sua nazionale nei playoff per andare al Mondiale,L'idea è quella di arrivare subito a un accordo, per mettersi alle spalle il contenzioso. Per poi parlare con il Milan di futuro.la proposta rossonera sul tavolo è di un contratto più lungo di due anni, dal 2024 al 2026, con ingaggio, bonus compresi, di 5 milioni di euro. Resta però da trovare l'accordo con Mendes, che ha ricevuto chiamate anche da Manchester City, Borussia Dortmund e Barcellona.