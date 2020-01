Bloccata, con il rischio di saltare. La trattativa tra Milan e Nacional per l'esterno sinistro ​Matias Viña si è arenata e al momento non ci sono possibilità che possa riprendere. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il club uruguaiano ha detto no alla proposta rossonera, ​tra prestito e obbligo di riscatto, di 8 milioni complessivi. Boban e Maldini non vogliono spingersi oltre e hanno deciso di non rilanciare.



ALTERNATIVE - Se il Nacional non cambierà idea, ​Viña resterà in Sud America. Per il ruolo di vice Hernandez, al posto del partente Rodriguez, restano in piedi le opzioni Robinson del Wigan e Laxalt del Torino (ancora di proprietà dei rossoneri, un'ipotesi molto difficile visto che l'ex Genoa ha due offerte dalla Russia), ma attenzione alle sorprese.