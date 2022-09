A fine stagione il Milan saluterà, con ogni probabilità, sia Ciprian Tatarusanu che Antonio Mirante. Due portiere esperti e di grande professionalità che hanno dato tutto quello che potevano alla causa restando nell’ombra di un giocatore formidabile come Mike Maignan. Per sostituirli sono previsti la promozione di un portiere dalla Primavera e l’arrivo di uno estremo difensore italiano e quindi molto utile per il discorso relativo alle liste.



LA SITUAZIONE- Tra i possibili candidati c’è Pietro Terracciano: il portiere ha un ingaggio da circa 300mila euro e ha chiesto quasi un milione a stagione alla Fiorentina per prolungare il contratto in scadenza nella prossima estate. In caso di rottura il Milan potrebbe presentare la propria offerta. Un altro giocare in scadenza è Marco Sportiello: i buoni rapporti tra il suo entourage e il club rossonero potrebbero favorire una eventuale operazione.