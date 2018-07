Il futuro di Carlosè un rebus. L’attaccante ha avuto qualche giorno di vacanza in più dopo aver partecipato al Mondiale in Russia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, se non troverà una destinazione diversa dovrà ripresentarsi a Milanello. Ma la volontà di tutti è quella di trovare una soluzione alternativa, che soddisfi il giocatore e naturalmente le richieste economiche del Milan.