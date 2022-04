L'ultimo nome caldo di mercato per il Milan potrebbe essere quello del classe 2000 del Lione Maxence Caqueret. Il giovane under 21 francese è titolare nel Lione da ormai due stagioni e potrebbe sposarsi con le idee tattiche di Stefano Pioli. I rossoneri seguono la vicenda da vicino con il talento francese in scadenza nel 2023. Da capire se verrà fatto un investimento la prossima estate o si potrebbe trattare su un parametro zero tra un anno. La cosa certa saranno gli adii di Kessie e Bakayoko che non ha convinto nonostante il prestito biennale fino a giugno 2023. Lo riporta Tuttosport.