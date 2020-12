Domani l'agente del nazionale turco, Gordon, arriverà ain tarda mattinata. Ad attenderlo in via Aldo Rossi ci saranno Frederice Paoloper un summit programmato da tempo e che dirà molto sul futuro del numero. Dal grande gelo dei mesi scorsi al primo tentativo concreto di provare a trovare un'intesa economica che porti al rinnovo dell'ex Bayer Leverkusen.Che non ha alcun dubbio sull'importanza del fantasista all'interno del nuovo corso, ma qualcuno in più sull'idea di dare più del doppio dell'ingaggio attuale al classe 1994. Ma nelle ultime settimane il desiderio del ragazzo di continuare al fianco die degli altri compagni ha portatoa delle riflessioni. C'è la volontà di portare avanti un discorso costruttivo con l'area dirigenziale del Milan, p. Maldini e Massara hanno presentato una prima offerta da 3-3,5 milioni, vedremo se domani sarà ulteriormente migliorata.- Un talento come quello di Hakanstuzzica l'interesse di molti. Specialmente se c'è la possibilità di accaparrarsi le prestazioni a parametro zero. Ci sono stati dei contatti conma non risultano trattative in fase avanzata. Perché, al netto di una distanza tra domanda e offerta che rimane molto ampia, la volontà di Hakan è di provare a non interrompere bruscamente la sua storia d'amore con il Diavolo. E domani in quel di casa Milan andrà in scena un vis a vis che sa tanto di dentro o fuori.