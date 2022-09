Erano 75.475 gli spettatori presenti a San Siro per Milan-Inter, con maggioranza di tifosi rossoneri, visto che la squadra di Pioli giocava in casa. Il dato, comunicato dalla società, significa un incasso di 4,8 milioni di euro. È la partita con più affluenza di pubblico in questa stagione mentre il record della scorsa stagione a San Siro era stato di 74.947 presenti a Inter-Roma.