Il Milan al lavoro anche per il mercato in uscita. Leonardo è impegnato in varie trattative per le cessioni di giovani che, inizialmente, avrebbero dovuto giocare con la squadra B del Milan. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com Andrés Llamas, terzino sinistro classe '98, è richiesto dalla Pistoiese. Tommaso Pobega, centrocampista centrale classe '99, è conteso da Pistoiese e Ternana. Alessandro Guarnone, portiere 19enne, ha una proposta dal Siena.