Il mercato del Milan non è chiuso, neanche in uscita. Quello di Lucas Paquetà, trasferitosi a titolo definitivo al Lione, potrebbe non essere l'ultima uscita per i rossoneri in questa sessione: i fari sono puntati su Diego Laxalt. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è previsto per venerdì un incontro a Casa Milan con l'agente dell'uruguaiano, Ariel Krasouski, per fare il punto della situazione.



LE ULTIME - Non mancano infatti pretendenti per l'ex Genoa e Torino. Dopo il tentativo dell'Alaves, che ha chiesto al Milan il prestito dell'esterno mancino, su Laxalt è forte ora l'interesse dell'Olympiacos. I rossoneri attendono offerte concrete da valutare, qualora dovesse arrivare una proposta soddisfacente per l'addio potrebbe tornare di moda il nome di Matias Viña, mancino classe '97 del Palmeiras.