Il Milan fa sul serio per Ismaël Bennacer, centrocampista classe '97 che tanto bene ha fatto nell'ultima stagione all'Empoli. In mattinata è andato in scena un summit, definito molto positivo, tra il ds dei toscani Accardi e il duo Maldini-Massara.



Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan ha tutta l'intenzione di provare a chiudere per il nazionale algerino. L'Empoli parte da una valutazione di 18/20 milioni, i rossoneri offrono qualcosa in meno ma con la possibilità di inserire i bonus. Bennacer è entusiasta dell'interesse del Milan, tanto da preferirlo alla Fiorentina, che pure si è mossa per il giocatore. La trattativa è ben avviata e non è da escludersi che si possa concludere in tempi brevi.