È una vigilia diversa quella che si respira a Milanello e la si può riscontrare dalle espressioni di tutti i giocatori che sono scesi in campo per la seduta di allenamento questa mattina dalle ore 11:15. Concentrazione massima, intensità e tanta voglia di superare l’Inter nel derby di andata valevole per la semifinale di andata di Champions League.



LEAO A PARTE- L’uomo più atteso è Rafael Leao, alle prese con una elongazione del muscolo adduttore della coscia destra. Il portoghese è entrato in campo poco dopo i compagni e sta svolgendo un lavoro personalizzato. Difficile se non impossibile vederlo dal 1’ domani sera, ma una decisione definitiva verrà presa solo a poche ore dall’inizio del match. Pioli non avrà a disposizione Florenzi che non ha preso parte alla seduta odierna.